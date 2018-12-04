Пермь. Новости культуры 03.12.2018
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- В Центральном выставочном зале прошло закрытие осеннего сезона и завершение выставки «Маяковский-Родченко. РЕКЛАМ-КОНСТРУКТОР». В программе значился показ авторских капсульных коллекций от семи ведущих пермских дизайнеров, Маяковский в рэпе, концерт легендарной пермской рок-группы «Танцы на траве».
- В Перми прошел фестиваль «Молодой инноватор». Для детей здесь провели сразу несколько мастер-классов: «Инженерные поделки», «Креативная робототехника» и «Начинающий пилот коптера».
- Владелец того самого кота, который за счет своего уникального умения говорить по-английски набрал в Интернете 12 миллионов просмотров, завел нового питомца.
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