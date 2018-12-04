В Перми после лобового столкновения сгорела иномарка

В Перми после лобового столкновения на улице Ленина сгорела иномарка. Пожар попал в объектив камер мобильных телефонов проезжавших мимо автомобилистов. Подробностей пока сообщается мало. Информации о пострадавших нет. Известно лишь, что машины столкнулись лоб в лоб, и одна из них тут же загорелась. В МЧС говорят, что для ликвидации горения хватило одной машины и четырех огнеборцев. Несмотря на то что огонь удалось сбить за несколько минут, иномарка успела выгореть полностью.