В Перми после лобового столкновения сгорела иномарка
В Перми после лобового столкновения на улице Ленина сгорела иномарка. Пожар попал в объектив камер мобильных телефонов проезжавших мимо автомобилистов. Подробностей пока сообщается мало. Информации о пострадавших нет. Известно лишь, что машины столкнулись лоб в лоб, и одна из них тут же загорелась. В МЧС говорят, что для ликвидации горения хватило одной машины и четырех огнеборцев. Несмотря на то что огонь удалось сбить за несколько минут, иномарка успела выгореть полностью.
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