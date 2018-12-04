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Пермскому краю нужны новые больницы

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больница в Оханске

 

Детское отделение Оханской ЦРБ

В режиме онлайн, а если придется, то и лично, - в Пермском крае так сегодня выглядит контроль за строящимися больницами. До 2022 года объектов такого рода планируют построить больше двух десятков. И у некоторых сроки сдачи истекают уже в новом году.

Наталья Пермякова привела дочь Татьяну на осмотр к врачу. В относительно новой поликлинике, она была построена в конце двухтысячных, свежий ремонт. Ожидать вызова к специалисту не проблема, чего не скажешь про местный стационар.

Наталья Пермякова: "Нам нужно отделение детское хорошее, где дети лежат".

Детское отделение, терапевтическое, лаборатория, койки сестринского ухода в центральной районной больнице располагаются в деревянных строениях 1936 года постройки.

Константин Масалкин, главный врач ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ»: "Эти здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности, эти здания не оборудованы для маломобильных групп населения".

Решить все проблемы разом призвано новое здание, строящееся на территории ЦРБ. На площади 2400 кв. метров должны поместиться все объекты, которым необходима модернизация. Речь идет о переходе на электронный документооборот, активном использовании глобальной сети, обновлении оборудования.

Напротив строящегося здания установлена веб-камера, за работами можно следить в онлайн-режиме, это делают специалисты и, конечно, приезжают сюда, чтобы на месте убедиться, что всё идёт по плану.

СТРОЙКА

На стройплощадке в Оханске побывали представители Минстроя и Управления капитального строительства.

Игорь Ведерников, заместитель Министра строительства Пермского края, начальник управления капитального строительства Пермского края:

"Все работы должны быть закончены во втором квартале, подрядчик идёт с некоторым опережением, возведен каркас здания, сделано утепление фасадов, фасады покрашены, идут внутренние работы".

Инспекция прошла и в поселке Майкор Юсьвинского района, где ведется строительство сельской врачебной амбулатории на 60 посещений в смену. Закончить работы здесь планируют к февралю 2019 года. В краевом правительстве отмечают, что здравоохранение в ближайшее 5-7 лет будет темой номер один.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Очень плотно правительство края и лично я занимаемся вопросами здравоохранения. Те задачи, которые перед нами ставит общество, то, чего от нас ждут жители края, те задачи, которые поставлены в указе президента и в рамках нацпроекта, они требуют от нас очень осмысленного системного подхода, а главное, очень глубокой работы".

По данным регионального Минстроя, до 2022 года в Прикамье согласно адресной инвестиционной программе будет построено 22 объекта здравоохранения: 10 поликлиник, 7 больниц, 4 сельских врачебных амбулатории и 1 диспансер.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Власть, Здоровье

Опубликовано: 04.12.2018 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

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