Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца останется в Перми

В Пермь прибыла православная святыня - ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца, который ранее хранился в итальянском городе Бари. Торжественная встреча состоялась в храме во имя святителя Николая Чудотворца храмового комплекса иконы Божией Матери "Всецарица" при 9-й медсанчасти. Здесь святыня теперь будет находиться постоянно.

В Пермь святыня прибыла из итальянского города Бари. Ее сопровождал специальный документ - сертификат, где написано, что святыня подлинная. Здесь стоит печать, подобная стоит и на капсуле, в которой находится частица мощей.

Николай Чудотворец - покровитель путешественников, водителей, заключенных, военных. Его просят о здоровье детей и счастливом замужестве. Считается, если молиться с верой и надеждой, то помощь обязательно придет.

Встретили святыню в храме во имя святителя Николая Чудотворца, он входит в церковный комплекс иконы Божией Матери «Всецарица», который находится на территории медсанчасти № 9.

Священник Ярополк Призюк, настоятель Храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона при МСЧ №9: "Не просто тут происходят магические действия, постоял, подержал ручку и получил исцеление. Это не так. Нужна живая вера в Бога и помощь святых".

В житии святителя сохранилось немало рассказов о тайной благотворительности. В некоторых странах Николая Чудотворца почитают на современный лад как Санта-Клауса. Считается, что белобородый старец тайно проникает в дома и дарит подарки.

Частица мощей Николая Чудотворца останется в пермском храме на постоянной основе. Каждую среду и четверг над святыней будут проходить молебные пения.