Горнолыжный сезон открыт - снега хватит всем
В первый день зимы в Прикамье официально стартовал горнолыжный сезон. Толщина снежного покрова, например, на склоне в Жабреях - 80 см. Погода постаралась, но и снежные пушки продолжают работать. Цены на прокат горных лыж и сноубордов остались на уровне прошлого года - 600 рублей на весь день в среднем по курортам. Цена на подъемник от 80 до 120 рублей за один раз, ски-пасс на весь день до 1500 рублей. При этом заявлено, что в Губахе и на Такмане пенсионеры старше 70 лет катаются бесплатно.
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