«Покупай пермское»: мода на местную продукцию набирает обороты

Для производителей - большая узнаваемость, для прочих - открытие, что лучшие товары могут производиться буквально по соседству. Торгово-промышленная палата Пермского края открывает специальные маршруты под слоганом «Покупай Пермское». В фокусе, конечно, местные производители. Чем удивляют участников первых туров?

Свой газ - своё тепло и электричество. А основа всего - чистая органика, перепелиный помёт. Яйцо, мясо, консервы - с перепелами Владимир Рашин работает 15 лет.

Владимир Рашин, предприниматель: "Терпение должно быть, и маленьких выводить, и ночью к ним вставать, проверять, и температуру, и водичка чтоб была!".

Владимир - участник проекта краевого Минпромторга «Покупай пермское» - принимает целую делегацию, это экскурсия от региональной торгово-промышленной палаты, и это сельхозпроизводство очень показательно среди остальных.

По сути, при необходимости хозяйство может существовать полностью автономно, но прерывать связь с внешним миром никто не собирается, ведь надо закупать комбикорм и сбывать готовую продукцию.

А это уже краевой центр - и для кого-то открытие, что в Перми делают качественную обувь. Речь идёт о фабрике «Трек», которая выпускает коньки, лыжные ботинки и то, что носят каждый день.

- Вот перед вами эскиз-чертёж, деталировка, и любой ботинок, который мы с вами носим, он состоит из 30-35 деталей.

Очень познавательно, говорит Наталья, преподаватель из краевого колледжа предпринимательства. В ознакомительные поездки берут всех желающих, главное, зарегистрироваться заранее.

Наталья Воеводина, преподаватель: "Я собираю информацию, рассказываю студентам, что Пермь живёт, предприятия развиваются".

Вообще, мода на пермское набирает обороты, а продукция местных предприятий разноплановая. Кроме обуви есть качественные женские сумки, или, например, бытовая химия.

Елена Гилязова, вице-президент ПТПП, руководитель проекта «Покупай пермское»: "Одна из целей проекта, чтобы население Пермского края видело, знало и понимало, что ему есть чем гордиться, и не только в части промышленного производства «Пермских моторов», «Уралкалия» и тому подобного, но и того рынка, который рассчитан на конечного потребителя".

Количество тех, кто готов выступать под эмблемой «Покупай пермское», приблизилось к 150. А формат таких экскурсий неплохо себя зарекомендовал. Это возможность для предприятий заявить о себе, а для пермяков - узнать о том, что лучшее в России могут производить буквально по соседству.