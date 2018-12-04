«Формула успеха» дала Большой Рождественский концерт
В Перми представили лучшие номера 12-го телевизионного детского конкурса "Формула успеха". Организаторы определяют его как самый демократичный на свете конкурс, в котором нет проигравших, гала-концерт победителей прошел в Пермском театре оперы и балета.
Итоговый концерт - большое представление по мотивам Джанни Родари «Синяя стрела». Главный герой должен получить волшебную флейту, в этом ему помогали сами участники творческого конкурса. 12 сезонов уже выдержал конкурс. К традиционным номинациям лучших музыкантов, художников, фотографов в этом году добавилась номинация научно-техническое творчество. В антракте можно было познакомиться с лучшими работами в этой номинации.
Ирина Бояршинова, преподаватель Хоровой капеллы мальчиков: "Детям нравится выступать на сцене, праздничная атмосфера. Они видят результат своего труда".
Главная задача конкурса – поиск талантов.
Татьяна Шубина, директор телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха»: "Пермский край очень большой, богатый на талантливых, творческих детей, увлеченных, которые занимаются не только музыкой, которые занимаются живописью, скульптурой, народно-прикладным творчеством".
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