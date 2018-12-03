Техосмотр в России подорожает

Обязательный для всех автовладельцев техосмотр станет дороже. Принципиальное решение принято - как на уровне Государственной думы, так и в Пермском крае уже появился проект необходимого постановления. Cложней будет получить фиктивную диагностическую карту, в том числе за счет увеличения тарифов.

Аварийный знак, аптечка, огнетушитель: для Виталия Никитина техосмотр - привычная процедура. За рулём 20 лет, диагностическая карта всегда только законным способом.

Виталий Никитин, автовладелец: "Это как в организме человека - когда всё исправно, я сплю спокойно и на дороге уверен".

Казалось бы, несложно и недорого, но большинство, что называется, не хотят «заморачиваться». Первый же интернет-запрос выдаёт сотни предложений. В нашем случае пройти техосмотр не даст трещина на лобовом, но менеджеру на том конце провода и неважно, какая именно неисправность.

- В течение 15 минут изготавливается карта. Стоимость диагностической карты 650 рублей.

Изменений ожидают в январе следующего года: обсуждение уже прошло в Государственной думе. Тем, кто торгует поддельными бланками, теперь грозит тюрьма, а процедуру техосмотра намерены фиксировать. Изображения планируется направлять на сервер полицейских. Оборудование дорогое, недешёвое и обслуживание. Так что есть надежда, что уже на этой стадии отсеется часть недобросовестных станций.

Как следствие - увеличение тарифа по всей России. Вопрос подняли в Минэкономразвития, поскольку добросовестные операторы работают себе в убыток. Сейчас стоимость техосмотра составляет 399 рублей 90 копеек, с 2008 года выросла всего на 8% - отмечают в Минтрансе.

Рустам Гильманов, начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "Это необходимо для того, чтобы операторы могли продолжать обеспечивать качественную услугу, качественно проверять транспортные средства".

Задача регионов - обозначить предельную плату. В Пермском крае - 655 рублей ровно. Больше всех будут платить ленинградцы - 940 рублей. Но, как заявляют эксперты, честный техосмотр теперь будет выгоднее.

Григорий Ощепков, председатель Союза операторов технического контроля автотранспорта Пермского края: "Не прошёл техосмотр и попался на камеру - в этот день тебе 2 тысячи рублей письмо счастья приходит".