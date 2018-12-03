Пермские школьники сразились в турнире по быстрым шахматам

В Перми провели Первенство Перми по быстрым шахматам среди образовательных учреждений. В зале школы №32 мастерство демонстрировали 44 команды - сборные школ по 3 человека. Швейцарская система волею жребия перемешала в турнирной таблице школьников - непрофессионалов: лицеистов, спортсменов, кадетов. Всего 260 человек. Такой массовый формат не предполагает строго дресс-кода и молчаливого поведения. Главное соблюдать правила и уважать соперника. Победивший в партии перемещается выше по турнирной таблице - играет с более сильными соперниками.

Алексей Поломар, организатор и судья соревнований: "У нас есть программа компьютерная, которая занимается жеребьевкой. Она участников, которые выигрывают, ставит с теми, кто выиграл. Команды друг с другом два раза не пересекаются".

Играли 2 дня в 7 туров. Победителем командного зачёта стала сборная гимназии №33. Нашли своих обладателей призы и в личном. Турнир прошёл в Перми во второй раз, организаторы - некоммерческой организации «Шахматный союз» - надеются сделать его ежегодным.