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← В Перми разыскивается пожилой форточник

Пермские школьники сразились в турнире по быстрым шахматам

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В Перми провели Первенство Перми по быстрым шахматам среди образовательных учреждений. В зале школы №32 мастерство демонстрировали 44 команды - сборные школ по 3 человека. Швейцарская система волею жребия перемешала в турнирной таблице школьников - непрофессионалов: лицеистов, спортсменов, кадетов. Всего 260 человек. Такой массовый формат не предполагает строго дресс-кода и молчаливого поведения. Главное соблюдать правила и уважать соперника. Победивший в партии перемещается выше по турнирной таблице - играет с более сильными соперниками. 

Алексей Поломар, организатор и судья соревнований: "У нас есть программа компьютерная, которая занимается жеребьевкой. Она участников, которые выигрывают, ставит с теми, кто выиграл. Команды друг с другом два раза не пересекаются".

Играли 2 дня в 7 туров. Победителем командного зачёта стала сборная гимназии №33. Нашли своих обладателей призы и в личном. Турнир прошёл в Перми во второй раз, организаторы - некоммерческой организации «Шахматный союз» - надеются сделать его ежегодным.

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Образование

Опубликовано: 03.12.2018 в 18:02 в рубрике - Вести Пермь

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