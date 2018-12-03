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В Перми разыскивается пожилой форточник
Сотрудники уголовного розыска Кировского района Перми просят помощи в розыске пожилого форточника. Видео снято камерой скрытого наблюдения, установленной в одном из садовых домиков в поселке Ласьвинские хутора. Полицейские уверены, что злоумышленник причастен к серии подобных краж, так как владеет техникой отпирания замков стеклопакетов. Разыскивается не только преступник, но и пострадавшие от его действий.
Злоумышленник проник в помещение домика через окно и похитил утюг и фейерверки на сумму около 3 тысяч рублей.
Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить информацию в органы внутренних дел.
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