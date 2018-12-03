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«Лучший по профессии»: работать на заводах становится престижно

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лучший по профессии

В Перми  прошел 10-й городской конкурс «Лучший по профессии». На разных площадках состязались больше 500 участников, среди которых были как студенты, так и опытные работники. Итоги озвучили на празднике в ДК Молодежи. Кто победил?

Это 10-й городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проходит при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей и департамента культуры и молодежной политики города Перми на базе Пермского техникума промышленных и информационных технологий.

Один из них - Константин Ермаков. Ему предстоит спроектировать деталь в электронном виде, а товарищам по команде - сделать её На разных площадках соревнуются более 500 участников, среди которых как студенты, так и опытные работники. реальной.

Константин Ермаков, инженер-конструктор АО «ОДК-Пермские моторы»: "В этом году будет всё комбинированно - будет и токарь на станках делать детали, и печатать на 3D-принтере. То есть будут использоваться новые технологии".

Когда конкурс только появился, соревновались в двух номинациях, сегодня их в разы больше - операторы станков, контролеры, электромонтеры, лаборанты-экологи, есть и командные состязания по цифровому производству.

Вячеслав Аспидов, директор Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина: "Это сквозное направление, которое сегодня меняет многие профессии. Если раньше была профессия «станочник», то теперь это оператор станков ЧПУ. Если раньше был просто технолог, то теперь это человек, который способен на компьютере выстраивать технологический процесс полностью".

станочник

В этом году в конкурсе впервые появилась номинация для мастеров производственного участка.

Александр Попов, директор по персоналу АО «Редуктор-ПМ»: "Самая главная задача этого конкурса - популяризация профессий. В более широком плане этот конкурс нужен для того, чтобы возродить техническую культуру в нашей стране".

Итоги конкурса подвели на большом празднике в ДК Молодёжи. Здесь ребята услышали напутствие от руководителей предприятий, где ждут первоклассных специалистов, а конкурс - хороший шанс проявить себя.

Сергей Попов, председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»: "Конкурс - это финиш, годовой финиш большой работы. Вы знаете, становится интересно работать на заводах. Растёт не только количество участвующих в конкурсе - растёт количество поступающих на рабочие профессии. Просто становится престижно работать на заводах и иметь хорошую профессию".

В этот вечер на сцену вышла и студентка 3-го курса техникума промышленных информационных технологий Виктория Служенкова. Как говорят спортсмены, девушка оформила «золотой дубль» и второй год подряд стала победительницей среди контролеров-учащихся.

Виктория Служенкова, студентка Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина: "Даже не то что приятно, а гордость за саму себя. Нет такого сильного волнения, как в прошлом году, из-за этого легче было".

Виктория учится по системе «дуального образования», а это значит, что и сразу после окончания техникума она пополнит ряды сотрудников «Пермских моторов» - молодой специалист с впечатляющим багажом знаний.

Лариса Стрельникова, Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.12.2018 в 17:36 в рубрике - Вести Пермь

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