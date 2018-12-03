На прошлой неделе цифровое телевидение появилось в самых отдаленных уголках Пермского края, власти Перми активно пытались чистить снег, а в стране отменили знак "Шипы" для автомобилистов. Обо всем подробно - в рубрике "Пермский край. Неделя за 159 секунд".