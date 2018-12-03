В МЧС назвали предварительные причины пожаров в Прикамье
Крупный пожар произошел на улице Трамвайной в Перми. Горел частный дом с надворными постройками. Площадь возгорания 87 квадратных местров. В половине третьего огнеборцы закончили тушение. Было обнаружено тело человека, личность которого пока не установлена - он сильно обгорел.
В ночь с субботы на воскресенье в Романово под Березниками сгорел частный деревянный дом. На пожаре погибли три человека. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.
Накануне на ул. Карпинского в считанные минуты вспыхнул частный дом. Столб густого дыма был заметен даже жителям Закамска. Семье с маленькими детьми помогли спастись прохожие. Среди них отличился 16-летний Владимир Воропаев. О поступке героя рассказала его бабушка.
Хозяин сгоревшего дома считает, что загорелась проводка. Вместе с соседями он считает, что виновато низкое напряжение в сети, из-за которого растет сила тока - провода перегреваются и горят.
Как пояснили в МЧС, причины всех пожаров разные, увязать их в единую цепочку нельзя. Тем не менее, в ведомстве обеспокоены ростом возгораний из-за нарушения эксплуатации печей. Второй год подряд первое место среди выявленных причин возгораний занимает ветхая проводка и небезопасное использование электроприборов.
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