Пермские силачи установили рекорды

На Всероссийском турнире по силовым видам спорта в Перми установили рекорды Пермского края и России. Участие в мультитурнире, организованном ассоциацией силовых видов спорта «Пермсила» приняли 220 отечественных тяжелоатлетов. В становой тяге среди девушек Марина Лучкова из Березников взяла 148 кг при собственном весе 46,5 кг. В жиме лёжа в СОФТ экипировке у мужчин пермяк Игорь Сергеев взял планку в 380 кг.