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Пожар на Вижайской: три человека погибли в пьяном угаре
В ГУ МЧС Пермского края рассказали все известные на данный момент подробности пожара на Вижайской, 9. Сегодня ночью там полностью выгорела квартира в двухэтажном многоквартирном доме. В комнатах обнаружены тела трех человек. Возгорание было серьезным, подъезд быстро оказался в дыму. Часть жильцов самостоятельно покинули свои квартиры, остальных эвакуировали пожарные. С огнем и задымлением справились быстро. Выяснением причины гибели людей занимаются дознаватели. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде.
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