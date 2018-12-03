Пожар на Вижайской: три человека погибли в пьяном угаре

В ГУ МЧС Пермского края рассказали все известные на данный момент подробности пожара на Вижайской, 9. Сегодня ночью там полностью выгорела квартира в двухэтажном многоквартирном доме. В комнатах обнаружены тела трех человек. Возгорание было серьезным, подъезд быстро оказался в дыму. Часть жильцов самостоятельно покинули свои квартиры, остальных эвакуировали пожарные. С огнем и задымлением справились быстро. Выяснением причины гибели людей занимаются дознаватели. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде.