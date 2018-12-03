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← Бокс: в Перми прошел VII краевой кубок памяти братьев Михайловых

Гость студии: руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин

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Плаксин

Гость студии - руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин

Разговор начался с животрепещущего - с цен на дизельное топливо.

Метки: в Пермском крае, Власть, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 03.12.2018 в 15:06 в рубрике - Вести Пермь

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← Бокс: в Перми прошел VII краевой кубок памяти братьев Михайловых

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