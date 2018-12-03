Бокс: в Перми прошел VII краевой кубок памяти братьев Михайловых

Сильнейшие боксеры Пермского края и Республики Удмуртия собрались в СК "Прикамье" на седьмой краевой кубок среди юношей памяти братьев Михайловых. Анатолий и Степан Михайловы - мастера спорта по боксу. Именно они стояли у истоков развития этого единоборства в Прикамье в 60-70-е годы. После завершения карьеры спортсмены Михайловы реализовали себя как тренеры и вырастили немало юных боксеров.

Соревнования в Кировском районе проводятся с 2006 года при поддержке Федерации бокса Пермского края и Закамского фонда поддержки и развития бокса. Раньше они проходили в формате личного турнира. Последние несколько лет - как командный Кубок. В состязаниях в этот раз приняли участие 11 пар. Команда Пермского края одержала уверенную победу, уступив соперникам всего лишь 3 боя. Интересные и зрелищные бои собрали полный зал болельщиков.