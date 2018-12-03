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Лучше в срок платить налог
В России последний день уплаты налогов физическими лицами. Речь о транспортном, земельном и налоге на недвижимое имущество. Обычно срок заканчивается 1 декабря, но в этом году оно выпало на выходной день. Поэтому время Ч перенесли на понедельник. С завтрашнего дня начнут начислять пени. Самый простой способ заплатить налоги сегодня - это портал государственных услуг. А также через личный кабинет налогоплательщика. Кстати, владельцам последних бумажные квитанции не приходят. Вся информация предоставляется в электронном виде.
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