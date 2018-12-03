Елена Зырянова: «В 2019 г. на дороги будет направлено 12 млрд рублей»
Депутаты на пленарном заседании Законодательного Собрания утвердили главный финансовый документ Пермского края - бюджет, согласно которому регион будет развиваться весь следующий год. Доходы запланированы на уровне 132 млрд рублей. Значительная часть денег предусмотрена на ремонт и строительство дорог, объектов здравоохранения и образование.
Самое значимое изменение в бюджете Пермского края - в увеличении объема инвестиционных затрат, они будут составлять почти 20% от структуры бюджета. Были времена, когда эта цифра едва дотягивала до 5%.
Подробности о бюджете на 2019 год рассказывает гость программы "Вести Парламента" депутат Законодательного Собрания Пермского края, член фракции "Единая Россия" Елена Зырянова.
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