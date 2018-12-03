Огненные выходные: в крае растет число смертельных пожаров
В Пермском региональном управлении МЧС России собирают экстренную пресс-конференцию, посвященную небывалой вспышке числа пожаров, зарегистрированных в минувшие выходные.
В ночь с 1 на 2 декабря в селе Романово под Березниками сгорел деревянный частный дом. На пепелище обнаружены тела трех человек, личность одного до сих пор не установлена.
В воскресенье в Перми горел частный дом.ЧП произошло в районе пересечения Карпинского и Советской Армии в Индустриальном районе Перми.По словам очевидцев, пожар начался из-за неисправной проводки. К счастью, никто из людей не пострадал, но столб густого дыма от пожара был виден даже в Закамске.
Вновь трагедия разыгралась сегодня ночью на улице Вижайская в двухэтажном многоквартирном доме. Одно из жилых помещений полностью выгорело. Там обнаружены тела двух мужчин и женщины, личности которых сейчас устанавливаются. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.
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