Огненные выходные: в крае растет число смертельных пожаров

В Пермском региональном управлении МЧС России собирают экстренную пресс-конференцию, посвященную небывалой вспышке числа пожаров, зарегистрированных в минувшие выходные.

В ночь с 1 на 2 декабря в селе Романово под Березниками сгорел деревянный частный дом. На пепелище обнаружены тела трех человек, личность одного до сих пор не установлена.

В воскресенье в Перми горел частный дом.ЧП произошло в районе пересечения Карпинского и Советской Армии в Индустриальном районе Перми.По словам очевидцев, пожар начался из-за неисправной проводки. К счастью, никто из людей не пострадал, но столб густого дыма от пожара был виден даже в Закамске.

Вновь трагедия разыгралась сегодня ночью на улице Вижайская в двухэтажном многоквартирном доме. Одно из жилых помещений полностью выгорело. Там обнаружены тела двух мужчин и женщины, личности которых сейчас устанавливаются. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.