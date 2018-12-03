Чем удивляли молодые инноваторы?
В Перми прошел фестиваль «Молодой инноватор». Для детей здесь провели сразу несколько мастер-классов: «Инженерные поделки», «Креативная робототехника» и «Начинающий пилот коптера». Что в итоге получилось?
Несколько площадок, более двухсот участников, школьников из Перми, Куеды и Краснокамска - всё это восьмой фестиваль «Молодой инноватор», который проводится с 2015 года при поддержке Пермского молодёжного парламента.
Максим Тощев, руководитель фестиваля, заместитель председателя Молодёжного парламента г. Перми: "Каждый фестиваль - это новые мастер-классы, которые становятся более познавательными, более эффективными, это новые конкурсы, в которых ребята могут принимать участие".
Задачи фестиваля, рассказали организаторы, выявить и поддержать талантливую молодёжь, раскрыть их творческие способности. И, вполне возможно, среди этих ребят - авторы будущих изобретений или проектов, завязанных на современные технологии. А это - первая ступень.
Возраст молодых инноваторов - от десяти до шестнадцати лет. За три года существования фестиваля его участниками стали более четырёх тысяч человек. Каждый выбирает занятие по себе - строить, программировать, изобретать.
Что касается конкурсов, на фестивале объявили целых два - это традиционный фотоконкурс, по сути, отчёт в интернете с отзывом о фестивале. И «Городские инновации» - будут рассматриваться предложения об улучшении условий жизни в населённом пункте автора проекта. В этом конкурсе главным призом станет поездка в Ирландию с уроками английского языка в программе.
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