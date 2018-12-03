Вести Пермь. События недели 02.12.2018
Темы выпуска:
-Скоро Новый год! Пермь посетил главный Дед Мороз России.
- Погода не помеха. В Индустриальном районе асфальт положили прямо на плотный слой снега. Будет ли кто-то отвечать за такую халтуру?
- Восходящая звезда. Хозяин говорящего кота, набравшего миллионы просмотров в Интернете, завел нового питомца.
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