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Вести Пермь. События недели 02.12.2018

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События неделиТемы выпуска:

-Скоро Новый год! Пермь посетил главный Дед Мороз России. 

- Погода не помеха. В Индустриальном районе асфальт положили прямо на плотный слой снега. Будет ли кто-то отвечать за такую халтуру?

- Восходящая звезда. Хозяин говорящего кота, набравшего миллионы просмотров в Интернете, завел нового питомца. 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 03.12.2018 в 11:18 в рубрике - Вести Пермь

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