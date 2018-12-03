Говорящему коту подрастает достойная смена

Владелец кота, который за счет своего уникального умения говорить по-английски набрал в интернете 12 миллионов просмотров, завел нового питомца. Прежний любимец зрителей умер в почтенном возрасте. Хозяин надеется, что сейчас ему вырастет достойная смена и опять станет звездой социальных сетей.

Нашумевший на YouTube ролик с любимым котом Маркизом, снятый совершенно случайно, Андрей сегодня смотрит уже с новым котенком. Еще при жизни говорящий питомец прославился на весь мир. В тот день к нему в гости пришел друг с маленькой дочерью. Увидев ребенка, кот начал шипеть и издавать звуки, похожие на английское слово «No».

Андрей Дерюженко: "В 2007 году, когда интернет более ли менее появился и Ютьюб для россиян, я думаю, выложу. Выложил - и оно как выстрелило. За неделю около 6 млн просмотров сразу".

Конечно, Рысик еще совсем мал и пока не успел себя проявить, но хозяин уже начал снимать его первые дни жизни в квартире, чтобы не пропустить чего-нибудь необычного, и даже помогает раскрыть таланты.

Андрей Дерюженко: "Вообще не боится высоты, прыгает со стула на стул".

Посмотрев видеоролик, пермский ветеринар высказал свое предположение по поводу реакции кота. Такие эмоции нормально и вызваны обычным испугом. Но специально провоцировать их не стоит.

Алексей Алексеев, ветеринарный врач: "Если вы увидите что-то неожиданное, и у вас будут постоянно эмоцию вызывать и выкладывать в интернет, это же стресс будет для вас, то же самое для животного".

Как бы то ни было, видео с забавными котиками, собачками и другими животными, делающими порой странные и не присущие им вещи, одни из самых популярных на просторах интернета.

Кот Маркиз позаботился о будущем своих хозяев. Видео популярно все еще, и цифра уже перешагнула в отметку 12 миллионов просмотров. Считайте сами - 1 млн просмотров приносит обладателю видео около 1000 долларов.