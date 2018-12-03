Олег Третьяков: «Одно дело просить золотую рыбку, другое - дать удочку»

Развитие волонтерского движения, создание класса робототехники и даже открытие своего школьного радио. Все это темы, которые стали главными на парламентских уроках в Чернушке.

Команды смешанные, но главное отличие этого года в том, что эксперты принимают непосредственное участие в обсуждении проектов. Здесь опыт общения с молодежью как нельзя кстати.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Действительно мы разные, но ребята прошли уже небольшую, но школу жизни, они выше на голову нас, предыдущего поколения. Буквально то, что 10 лет назад нам казалось фантастикой, и мы читали об этом в книжках, сегодня это уже реальность".

Победителя определяют общим голосованием. Самым популярным оказывается проект благотворительного марафона.

От теории здесь же переходят к практике. В рамках проекта "Щедрый вторник" можно здесь же можно помочь детям в больнице и приобрести уникальные новогодние игрушки. За один академический час копилка значительно пополнилась.

Идеи, заявленные на парламентских уроках, имеют все шансы быть реализованными. Так, Чернушинский НОЦ стал победителем социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" и получил свой класс робототехники. А в Аспе открыли школьное радио.

Депутатская рабочая поездка в территории, тем временем, продолжается. В селе Рябки информационно-досуговом центре открытие обновленного спортивного зала и одновременно старт соревнований по настольному теннису. Зал открыт для всех желающих.

Зал отремонтирован благодаря соглашению компании «ЛУКОЙЛ» и правительства Пермского края. За последние 8 лет по программе построено и обновлено 75 спортивных сооружений.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Что здесь творилось еще 4 года назад, когда все начиналось. Самое интересное, что при помощи главы поселения, главы района совместными усилиями мы преодолели кризисный барьер. И сегодня можно с уверенностью говорить жителям села Рябки, что все состоялось. Программа в действии".

Отремонтирован не только зал, но и весь информационно-досуговый центр в Рябках. Теперь детские кружки становятся особенно востребованными.

Наталья Ташкинова, заместитель директора информационно-досугового центра д. Рябки: "Свершилась самая заветная мечта – мы работаем в комфортном помещении, где светло и тепло. Дети сейчас массово приходят и не хотят уходить".

О необходимости приобретения нового оборудования в сельский клуб говорят уже на личном приеме депутата. Теперь это задача на будущий год. Здесь же обсуждают самые насущные вопросы поселения.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Кажется, за глобальностью проблем, стоящих перед краем, это мелко. Но в рамках своего депутатства я вижу, чтобы помогать именно точечно, именно для того, чтобы люди творили, люди занимались делом. Одно дело просить золотую рыбку, а другое дело – дать удочку. Поэтому вопросы, которые сегодня решались, в основном это те удочки, которые просто необходимо предоставить жителям.

Закончилась встреча большим концертом, посвященном Дню матери. Так что и подарки, и песни сегодня исключительно для них.