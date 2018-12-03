Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почки

Говорящему коту подрастает достойная смена →

Олег Третьяков: «Одно дело просить золотую рыбку, другое - дать удочку»

смотреть видео

Третьяков

Развитие волонтерского движения, создание класса робототехники и даже открытие своего школьного радио. Все это темы, которые стали главными на парламентских уроках в Чернушке. 

Команды смешанные, но главное отличие этого года в том, что эксперты принимают непосредственное участие в обсуждении проектов. Здесь опыт общения с молодежью как нельзя кстати.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Действительно мы разные, но ребята прошли уже небольшую, но школу жизни, они выше на голову нас, предыдущего поколения. Буквально то, что 10 лет назад нам казалось фантастикой, и мы читали об этом в книжках, сегодня это уже реальность".  

Победителя определяют общим голосованием. Самым популярным оказывается проект благотворительного марафона. 

От теории здесь же переходят к практике. В рамках проекта "Щедрый вторник" можно здесь же можно помочь детям в больнице и приобрести уникальные новогодние игрушки. За один академический час копилка значительно пополнилась.

Идеи, заявленные на парламентских уроках, имеют все шансы быть реализованными. Так, Чернушинский НОЦ стал победителем социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" и получил свой класс робототехники. А в Аспе  открыли школьное радио.

Депутатская рабочая поездка в территории, тем временем, продолжается. В селе Рябки информационно-досуговом центре открытие обновленного спортивного зала и одновременно старт соревнований по настольному теннису. Зал открыт для всех желающих.

Зал отремонтирован благодаря соглашению компании «ЛУКОЙЛ» и правительства Пермского края. За последние 8 лет по программе построено и обновлено 75 спортивных сооружений.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Что здесь творилось еще 4 года назад, когда все начиналось. Самое интересное, что при помощи главы поселения, главы района совместными усилиями мы преодолели кризисный барьер. И сегодня можно с уверенностью говорить жителям села Рябки, что все состоялось. Программа в действии".

Отремонтирован не только зал, но и весь информационно-досуговый центр в Рябках. Теперь детские кружки становятся особенно востребованными.

Наталья Ташкинова, заместитель директора информационно-досугового центра д. Рябки: "Свершилась самая заветная мечта – мы работаем в комфортном помещении, где светло и тепло. Дети сейчас массово приходят и не хотят уходить".

О необходимости приобретения нового оборудования в сельский клуб говорят уже на личном приеме депутата. Теперь это задача на будущий год. Здесь же обсуждают самые насущные вопросы поселения.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Кажется, за глобальностью проблем, стоящих перед краем, это мелко. Но в рамках своего депутатства я вижу, чтобы помогать именно точечно, именно для того, чтобы люди творили, люди занимались делом. Одно дело просить золотую рыбку, а другое дело – дать удочку. Поэтому вопросы, которые сегодня решались, в основном это те удочки, которые просто необходимо предоставить жителям.

Закончилась встреча большим концертом, посвященном Дню матери. Так что и подарки, и песни сегодня исключительно для них.

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 03.12.2018 в 10:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почки

В Прикамье будет создана служба социальных участковых

Кино, которое вдохновляет на занятие наукой

Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»

СПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧ

Молодые инноваторы собрались в Горьковке

За вывоз мусора будет отвечать единый оператор

Форум, который укрепляет семейные ценности

Очищать воду на «Сибуре» будут полезные микробы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почки

Говорящему коту подрастает достойная смена →

Обратите внимание

в Перми

В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду

Причина — аварии на коммунальных сетях
03.12.2018 в 10:57

Метки: в Перми, Анонс, Общество

Говорящему коту подрастает достойная смена

Владелец кота, который за счет своего уникального умения говорить по-английски набрал в интернете 12 миллионов просмотров, завел нового питомца.
03.12.2018 в 10:50

Метки: в Перми, Общество

В краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почки

Донором для пациентки выступила ее родная сестра.
03.12.2018 в 09:50

Метки: в Перми, Общество

В Прикамье будет создана служба социальных участковых

Работники соцзащиты спасли жизнь старушки, которую нашли в глухой деревне в Добрянском районе. Новая служба поможет оперативно реагировать на подобные случаи.
03.12.2018 в 09:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Куда направить замечания по уборке улиц

Жители Перми могут сообщить о нарушениях, касающихся уборки снега, в отделы благоустройства.
03.12.2018 в 09:02

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года

Утвержден график отключения аналогового телевещания в регионах России
30.11.2018 в 17:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, СМИ, В России

В Пермь едет поезд с продовольствием из Китая

Грузовой состав везет замороженные фрукты и овощи
30.11.2018 в 11:51

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, В мире, Экономика

Знак «Шипы» сделали необязательным

За отсутствие такой наклейки штрафовать не будут
29.11.2018 в 16:49

Метки: В России, Официально, в Пермском крае, в Перми

Пермские каратисты пополнили копилку медалей

6 медалей завоевали пермяки на Чемпионате и Первенстве Европы по сётокан каратэ в Сербии.
29.11.2018 в 16:04

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Игорь Комаров по поручению Президента РФ Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.
27.11.2018 в 21:37

Метки: в Перми, В России, Радио

Лента новостей RSS каналы

В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную водуВ двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду

Говорящему коту подрастает достойная сменаГоворящему коту подрастает достойная смена

В Перми приставы арестовали банюВ Перми приставы арестовали баню

Олег Третьяков: «Одно дело просить золотую рыбку, другое - дать удочку»Олег Третьяков: «Одно дело просить золотую рыбку, другое - дать удочку»

В краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почкиВ краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почки

В Прикамье будет создана служба социальных участковыхВ Прикамье будет создана служба социальных участковых

Куда направить замечания по уборке улицКуда направить замечания по уборке улиц

Цифровое эфирное телевидение: кому помогут приобрести оборудованиеЦифровое эфирное телевидение: кому помогут приобрести оборудование

Как правильно и законно осуществить перепланировку в квартиреКак правильно и законно осуществить перепланировку в квартире

Певец «Седого Урала»Певец «Седого Урала»

На ул. Советской Армии горит домНа ул. Советской Армии горит дом

Балуева не хотели брать на работуБалуева не хотели брать на работу

Как положить плитку своими рукамиКак положить плитку своими руками

Как Алибасов покорил Федосееву-ШукшинуКак Алибасов покорил Федосееву-Шукшину

За страсть к несовершеннолетней пермяк отработает 400 часовЗа страсть к несовершеннолетней пермяк отработает 400 часов

С 1 декабря в Перми начнет работать автобусный маршрут №2С 1 декабря в Перми начнет работать автобусный маршрут №2

Кино, которое вдохновляет на занятие наукойКино, которое вдохновляет на занятие наукой

Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 годаПермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года

Коми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушкиКоми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушки

У каждого детского сада должно быть свое лицоУ каждого детского сада должно быть свое лицо

Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатамиМузей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»

СПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧСПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧ

Молодые инноваторы собрались в ГорьковкеМолодые инноваторы собрались в Горьковке

За вывоз мусора будет отвечать единый операторЗа вывоз мусора будет отвечать единый оператор

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную