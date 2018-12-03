В краевой больнице провели 11-ю операцию по трансплантации почки

В краевой больнице провели уникальную операцию по трансплантации почки. Донором для пациентки выступила ее родная сестра. Говорят, все прошло успешно. Теперь обе могут вести полноценный образ жизни. Как благодаря близким и врачам возвращается здоровье?

Теперь со старшей сестрой Ирину связывают не только воспоминания и близкие отношения, но и две здоровые почки на двоих. Сестра девушки предпочла остаться за кадром, поскольку свой поступок особенным не считает. Да и сама Ирина признаётся - не сомневалась, что близкие помогут.

Ирина Зуева: "Вот как мы можем сказать, насколько мы благодарны матери, которая даёт жизнь? Мы безгранично её любим. Получается, мама мне подарила жизнь, а сестра дала шанс жить дальше".

Свой диагноз девушка знает давно, но летом заболевание спрогрессировало, нужно было принимать решение. Существующие варианты - диализ и трансплантация почки. Пересадка разрешена либо от умершего, либо от близкого родственника.

Татьяна Киврина, заведующая отделением нефрологии Пермской краевой клинической больницы: "Допустим, гемодиализ - это еженедельное трёхразовое посещение центра амбулаторного гемодиализа. Пациент не такой мобильный, он ограничен по времени. А здесь ей никуда ходить не нужно - будет посещать врача-нефролога, будет сдавать анализы, будет жить обычной своей жизнью".

Согласно исследованиям, такие пациенты в возрасте от 30 до 39 лет, живут на 17 лет дольше тех, кто выбирает гемодиализ.

Для краевой клинической больницы это 11-я подобная операция. За судьбами предыдущих 10 пар - а именно так называют донора и того, кому он подарил свой орган, врачи пристально следят. Как заявлено, все чувствуют себя хорошо.

Это 2016-й год, Фёдор Югов отдал почку брату Сергею. Спасать жизни для пожарного из Карагая - это работа, но здесь была совсем другая история.

Год 2017-й - медаль «Дарящему часть себя» вручают Анатолию Красильникову. Почку он отдал сыну.

Анатолий Красильников: "У него ещё семья своя, ребятишки - надо поднимать".

Через пару недель к обычной жизни вернётся и Ирина, а уже в понедельник врачи краевой больницы готовятся провести 12-ю операцию по пересадке почки.