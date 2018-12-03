В Прикамье будет создана служба социальных участковых

Работники социальной защиты спасли жизнь старушки, которую нашли в глухой деревне в Добрянском районе. 89-летняя пенсионерка обитала в полуразвалившейся избушке без отопления и почти без продуктов. Ее родственникам на это почему-то до сих пор наплевать. Где оказалась бабушка сейчас?

К такому размеру порций Анастасия Петровна не привыкла. Горячий обед Тася - так бабушка просит ее называть - не готовила лет 10. В доме у ветерана труда не было ни посуды, ни газа.

Анастасия Рожкова, ветеран труда: "В войну в 1945 году поступила на железную дорогу. Все делали, вот ноги и заболели - бегала, поезда проверяла".

Сейчас аппетит у пенсионерки хороший, говорят врачи, а вот здоровье поправить надо.

Евгения Волкова, руководитель центрального филиала Пермского геронтопсихологического центра: "Бабушку наши сотрудники встретили, помыли, подстригли, накормили. Ее осмотрели наши врачи. Были взяты все анализы".

В Пермский геронтологический центр пенсионерку специалисты краевого Минсоца доставили из полуразвалившейся избушки в селе Красная Слудка. Ветеран труда жила в ужасных условиях - грязной, холодной и темной комнате без окон. Продукты раз в неделю привозил племянник.

Дом Таисии Петровны - покосившаяся крыша, прогнившие доски, отсутствие какой-либо воды и неполная поленница. Эту зиму пенсионерка бы вряд ли здесь пережила.

При этом старушка не одинока - есть родные в Перми. Младшая сестра живет на Гайве и получает за Таисию Петровну пенсию. Правда, говорить о судьбе родственницы с журналистами Нина Петровна наотрез отказалась.

Выяснилось, что у пенсионерки есть и своя квартира, правда, жить там баба Тася отказывается и сбегает в деревню.

Анастасия Рожкова, ветеран труда: "У меня там собака, две такие киски маленькие!".

Сейчас будущим жизнеустройством бабушки занимаются специалисты Министерства социального развития региона.

Ирина Шардакова, и.о. начальника территориального управления Министерства социального развития Пермского края по городу Перми:

"Для того чтобы оперативно реагировать на такие вещи, своевременно выявлять нуждаемость граждан, в крае создается по поручению губернатора служба социальных участковых. Она начнет работу с января 2019 года".

24 декабря Таисии Петровне исполнится 89 лет - этот праздник бабушка, скорее всего, отметит в геронтологическом центре. Врачи говорят, заботиться о себе самой, у старушки нет сил. В любом случае, окончательное решение о судьбе Таисии Петровны еще не принято. И если родственники изъявят желание, то смогут забрать бабушку к себе домой.