Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

Кино, которое вдохновляет на занятие наукой

смотреть видео

медуза

В Перми открылся первый Международный фестиваль  научно-популярного кино “Future.doc”

Ушастая медуза, морская козочка, корифелла полярис, голожаберный моллюск - сценарист док.ументального фильма «Арктика.Зазеркалье» Павел Полуйчик был поражен и удивлен, насколько богат подводный мир Белого моря. В течение двух лет он вместе с командой работал над картиной о живых организмах одного из самых маленьких морей России и сделал для себя немало открытий. 

 Павел Полуйчик, сценарист д/ф «Арктика.Зазеркалье»: "Там сплошные открытия, что в море живут организмы похожие на инопланетян, даже не инопланетяне, любой дизйнер, фантаст позавидует. Там реально идет беспрерывная борьба за жизнь, куда камеру не сунь везде  кто-то кого-то ест, бьет, кто-то бьется, чтобы прикрепиться к земле, там непрерывно приливы и отливы".

 Фильм «Арктика.Зазеркалье» вошел в программу нового  пермского фестиваля документального кино, который решили посвятить науке. Придумала его команда уже известной всем «Флаэртианы».

Павел Печёнкин, Генеральный директор "Пермкино", автор фестиваля "Future.doc": "Научно-популярное кино - это то кино, которое нужно современной молодежи, школьникам,студентам,то кино, которое вдохновляет на занятие наукой".

В программу первого Международного фестиваля  научно-популярного кино “Future.doc” вошли 12 фильмов - российские и зарубежные новинки, среди них есть номинанты на премию «Оскар».

Посмотреть фильмы о науке, будущем, об открытиях и новых технологиях, меняющих мир на наших глазах, можно посмотреть на трех площадках - в киноцентре «Премьер», в арт-пространстве «Часовой завод» и детском технопарке «Кванториум Фотоника» до 2 декабря. Подробное расписание и программа опубликована на официаьном сайте “Future.doc”. 

Метки: в Перми, Общество, Культура, Кино

Опубликовано: 30.11.2018 в 17:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»

СПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧ

Молодые инноваторы собрались в Горьковке

За вывоз мусора будет отвечать единый оператор

Форум, который укрепляет семейные ценности

Очищать воду на «Сибуре» будут полезные микробы

В 23:00 в Перми ограничат движение транспорта по Коммунальному мосту

В Перми асфальт аккуратно уложили прямо в снег

В Перми произошло ДТП с участием пассажирского автобуса


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

Обратите внимание

в Перми

Кино, которое вдохновляет на занятие наукой

В программу открывшегося в Перми первого Международного фестиваля научно-популярного кино “Future.doc” вошли 12 фильмов.
30.11.2018 в 17:25

Метки: в Перми, Общество, Культура, Кино

Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года

Утвержден график отключения аналогового телевещания в регионах России
30.11.2018 в 17:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, СМИ, В России

Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

Музей «Хохловка» планирует приобрести новые экспозиции – памятники деревянного зодчества.
30.11.2018 в 16:35

Метки: в Перми, Культура, Общество

СПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧ

Впервые в Прикамье проходит массовое единовременное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
30.11.2018 в 16:03

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Молодые инноваторы собрались в Горьковке

В Перми открылся фестиваль «Молодой инноватор». Для детей здесь проведут сразу несколько мастер-классов.
30.11.2018 в 15:39

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года

Утвержден график отключения аналогового телевещания в регионах России
30.11.2018 в 17:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, СМИ, В России

В Пермь едет поезд с продовольствием из Китая

Грузовой состав везет замороженные фрукты и овощи
30.11.2018 в 11:51

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, В мире, Экономика

Знак «Шипы» сделали необязательным

За отсутствие такой наклейки штрафовать не будут
29.11.2018 в 16:49

Метки: В России, Официально, в Пермском крае, в Перми

Пермские каратисты пополнили копилку медалей

6 медалей завоевали пермяки на Чемпионате и Первенстве Европы по сётокан каратэ в Сербии.
29.11.2018 в 16:04

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Игорь Комаров по поручению Президента РФ Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.
27.11.2018 в 21:37

Метки: в Перми, В России, Радио

Лента новостей RSS каналы

Кино, которое вдохновляет на занятие наукойКино, которое вдохновляет на занятие наукой

Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 годаПермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года

Коми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушкиКоми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушки

Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатамиМузей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»

СПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧСПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧ

Молодые инноваторы собрались в ГорьковкеМолодые инноваторы собрались в Горьковке

За вывоз мусора будет отвечать единый операторЗа вывоз мусора будет отвечать единый оператор

Рубить разрешается: где пермякам достать живую ель?Рубить разрешается: где пермякам достать живую ель?

Форум, который укрепляет семейные ценностиФорум, который укрепляет семейные ценности

Очищать воду на «Сибуре» будут полезные микробыОчищать воду на «Сибуре» будут полезные микробы

В 23:00 в Перми ограничат движение транспорта по Коммунальному мостуВ 23:00 в Перми ограничат движение транспорта по Коммунальному мосту

Полиция отказалась возбуждать дело по «обстрелу» машины депутатаПолиция отказалась возбуждать дело по «обстрелу» машины депутата

В Перми асфальт аккуратно уложили прямо в снегВ Перми асфальт аккуратно уложили прямо в снег

В Перми произошло ДТП с участием пассажирского автобусаВ Перми произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В Перми открывается детская школа выживания в лесуВ Перми открывается детская школа выживания в лесу

В Пермь едет поезд с продовольствием из КитаяВ Пермь едет поезд с продовольствием из Китая

В Перми раскрывают секреты семейного счастьяВ Перми раскрывают секреты семейного счастья

«В движении»: в Перми стартовал слёт танцевального студенчества«В движении»: в Перми стартовал слёт танцевального студенчества

В Перми провели V межрегиональный конкурс «Студент года»В Перми провели V межрегиональный конкурс «Студент года»

В Кизеле будут судить мужчину, облившего жертву серной кислотойВ Кизеле будут судить мужчину, облившего жертву серной кислотой

Капремонт: проценты по вкладам направят на обследование домовКапремонт: проценты по вкладам направят на обследование домов

В трех районах Перми в выходные отключат холодную водуВ трех районах Перми в выходные отключат холодную воду

В Перми стартует форум школьных служб примирения «Мир без границ»В Перми стартует форум школьных служб примирения «Мир без границ»

В 15 районах Прикамья запустили второй мультиплексВ 15 районах Прикамья запустили второй мультиплекс

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную