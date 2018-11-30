В Перми открылся первый Международный фестиваль научно-популярного кино “Future.doc”

Ушастая медуза, морская козочка, корифелла полярис, голожаберный моллюск - сценарист док.ументального фильма «Арктика.Зазеркалье» Павел Полуйчик был поражен и удивлен, насколько богат подводный мир Белого моря. В течение двух лет он вместе с командой работал над картиной о живых организмах одного из самых маленьких морей России и сделал для себя немало открытий.

Павел Полуйчик, сценарист д/ф «Арктика.Зазеркалье»: "Там сплошные открытия, что в море живут организмы похожие на инопланетян, даже не инопланетяне, любой дизйнер, фантаст позавидует. Там реально идет беспрерывная борьба за жизнь, куда камеру не сунь везде кто-то кого-то ест, бьет, кто-то бьется, чтобы прикрепиться к земле, там непрерывно приливы и отливы".

Фильм «Арктика.Зазеркалье» вошел в программу нового пермского фестиваля документального кино, который решили посвятить науке. Придумала его команда уже известной всем «Флаэртианы».

Павел Печёнкин, Генеральный директор "Пермкино", автор фестиваля "Future.doc": "Научно-популярное кино - это то кино, которое нужно современной молодежи, школьникам,студентам,то кино, которое вдохновляет на занятие наукой".

В программу первого Международного фестиваля научно-популярного кино “Future.doc” вошли 12 фильмов - российские и зарубежные новинки, среди них есть номинанты на премию «Оскар».

Посмотреть фильмы о науке, будущем, об открытиях и новых технологиях, меняющих мир на наших глазах, можно посмотреть на трех площадках - в киноцентре «Премьер», в арт-пространстве «Часовой завод» и детском технопарке «Кванториум Фотоника» до 2 декабря. Подробное расписание и программа опубликована на официаьном сайте “Future.doc”.