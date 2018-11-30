Музей «Хохловка» пополнится новыми экспонатами

Музей «Хохловка» планирует приобрести новые экспозиции – памятники деревянного зодчества. Специалисты краеведческого музея ездили в командировку по южному Прикамью – Кунгурскому, Суксунскому, Уинскому и Куединскому районам, где искали объекты, зафиксированные в отчетах музейных экспедиций еще в 80-х годах. Например, в деревне Красный Луг Суксунского района музейщики обнаружили марийскую усадьбу необычный планировки конца 19 века. В доме сохранились предметы быта, несмотря на то, что в нем никто не живет. Сейчас с хозяевами ведутся переговоры. Также необычный деревянный дом был обнаружен в деревне Барабан Куединского района. Постройка конца 19 века когда-то была полностью покрыта резьбой. Переговоры с хозяевами также ведутся.