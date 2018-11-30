В Барде откроют арт-объект «Гусь 8 бит»

В Барде в субботу откроется арт-объект «Гусь 8 бит» - это одна из последних идей пермского художника Александра Жунева, завершённая уже после его смерти. Сам «Гусь» стал частью проекта «БардаДА. Перезагрузка», победителя конкурса «Центр культуры Пермского края - 2018». Проект объединил в себе самые разные события, которые проходили весь год в Бардымском районе. Это фестивали «BаrdaSummerFest», «Звезда Айлин», работа летней площадки, а также конкурсы, форумы и необычные арт-объекты.