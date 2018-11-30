СПИД не спит: пермяки сдают тест на ВИЧ
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом сегодня в Пермском крае впервые будет организовано и проведено массовое единовременное экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, анализы может сдать любой желающий практически во всех муниципалитетах Пермского края. Для этих целей Министерством здравоохранения Пермского края за счет средств регионального бюджета было закуплено более пяти тысяч экспресс – тестов для определения содержания антител к ВИЧ.
В частности, массовое единовременное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит и в рамках краевого семейного форума, который сегодня открылся в выставочном центре «Пермская ярмарка». Анализы здесь может сдать любой желающий. За первые два часа работы выставки тест сдали 85 человек, один результат оказался положительным.
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