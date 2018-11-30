Молодые инноваторы собрались в Горьковке
В Перми открылся фестиваль «Молодой инноватор». Для детей здесь проведут сразу несколько мастер-классов: «Инженерные поделки», «Совмести несовместимое», «Креативная робототехника: робосумо и роболабиринт», «Шесть шляп мышления», «Занимательная физика», «Большая стройка», «Начинающий пилот коптера», «Теория решения изобретательских задач», «Упаковка и презентация бизнес-идеи». Фестиваль открыли в Пермской краевой библиотеке имени Горького. Участниками проекта в разные периоды уже стали более 4000 человек.
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