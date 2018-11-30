За вывоз мусора будет отвечать единый оператор

С начала будущего года принципиально меняется рынок услуг по вывозу и утилизации ТБО. За вывоз мусора на самых проблемных участках в городах будет отвечать единый оператор. Пока механизмы решения проблем существуют самые разные. Бывает, за разъяснениями люди обращаются даже к своим депутатам.

Сейчас в микрорайоне Акуловский снег заметает проблему номер один на улицах - это бытовой мусор. Владимир Гущин, специалист по уборке твердых бытовых отходов, не успевает вывозить последние. Большая часть территории - частный сектор, плюс транзитный транспорт из соседних районов.

Владимир Гущин, специалист по утилизации мусора: "Когда они едут на работу, транзитом машины проезжают и они прямо из окна, не выходя из машины, выбрасывают мусор. Попали - не попали в бак, едут дальше".

Раньше даже таких площадок не было совсем. Сейчас сюда стекается весь мусор, в том числе крупногабаритный. Чтобы его вывозить, необходимы дополнительные затраты. Организацией этого процесса занимается ТОС, но их сил явно не хватает.

Владимир Тудвасев, житель микрорайона Акуловский: "Негабарита очень много у нас и его то же надо вывозить. В бане мало кто сжигает".

Еще одна популярная контейнерная площадка находится прямо в центре микрорайона. Между средней школой и церковью, сюда удобно подъезжать, поэтому каждый день здесь складируют бытовые отходы. Мусор скапливается, а средств на его вывоз явно не хватает.

Жильцы микрорайона обратились к депутату Пермской городской думы Валерию Шептунову, тарифы на вывоз ТБО увеличивались нескоро раз, но это не спасает положение, договоры на обслуживание заключают не все в частном секторе.

Валерий Шептунов, депутат Пермской городской думы: "Без средств, которые может предоставить администрация г. Перми нам не обойтись. Я обратился в мэрию, такое обещание получено и в ближайшее время кучи мусора будут вывезены".

Со следующего года в России заработают новые правила игры. На рынке ТБО появится единый оператор, который будет отвечать за все проблемные участки в городе.