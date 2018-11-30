Форум, который укрепляет семейные ценности

В Перми стартовал двухдневный V Пермский краевой семейный форум. О семье обещают говорить с помощью игр, творческих мастер-классов и консультаций специалистов.

Как и положено в семье, мероприятие охватывает все сферы жизни человека, включая и здоровье. На "Пермской ярмарке" можно пройти бесплатное медицинское обследование, включая экспресс-анализ на ВИЧ. Предусмотрены многочисленные лекции и семинары, посвященные сохранению здоровья и профилактике.

Другой блок - образование. На выставке представлены многочисленные стенды учреждений дополнительного образования, библиотек. Здесь же можно познакомиться с самыми современными практиками воспитания детей, решения проблем "трудных" подростков, можно узнать больше о волонтерстве.

Чтобы самые младшие члены семьи не заскучали, запланированы многочисленные мастер-классы, на которых научат рисовать, лепить, мастерить - каждый найдет что-то для себя.