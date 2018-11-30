Форум, который укрепляет семейные ценности
В Перми стартовал двухдневный V Пермский краевой семейный форум. О семье обещают говорить с помощью игр, творческих мастер-классов и консультаций специалистов.
Как и положено в семье, мероприятие охватывает все сферы жизни человека, включая и здоровье. На "Пермской ярмарке" можно пройти бесплатное медицинское обследование, включая экспресс-анализ на ВИЧ. Предусмотрены многочисленные лекции и семинары, посвященные сохранению здоровья и профилактике.
Другой блок - образование. На выставке представлены многочисленные стенды учреждений дополнительного образования, библиотек. Здесь же можно познакомиться с самыми современными практиками воспитания детей, решения проблем "трудных" подростков, можно узнать больше о волонтерстве.
Чтобы самые младшие члены семьи не заскучали, запланированы многочисленные мастер-классы, на которых научат рисовать, лепить, мастерить - каждый найдет что-то для себя.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Очищать воду на «Сибуре» будут полезные микробы
В 23:00 в Перми ограничат движение транспорта по Коммунальному мосту
В Перми асфальт аккуратно уложили прямо в снег
В Перми произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
«В движении»: в Перми стартовал слёт танцевального студенчества
В Перми провели V межрегиональный конкурс «Студент года»
Капремонт: проценты по вкладам направят на обследование домов
В 15 районах Прикамья запустили второй мультиплекс
Депутаты утвердили границы Пермского края
Новая выставка собрала арт-объекты, похожие на изобретения безумных учёных
Добавить комментарий: