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Форум, который укрепляет семейные ценности

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форум

В Перми стартовал двухдневный V Пермский краевой семейный форум. О семье обещают говорить с помощью игр, творческих мастер-классов и консультаций специалистов. 

Как и положено в семье, мероприятие охватывает все сферы жизни человека, включая и здоровье. На "Пермской ярмарке" можно пройти бесплатное медицинское обследование, включая экспресс-анализ на ВИЧ. Предусмотрены многочисленные лекции и семинары, посвященные сохранению здоровья и профилактике.

Другой блок - образование. На выставке представлены многочисленные стенды учреждений дополнительного образования, библиотек. Здесь же можно познакомиться с самыми современными практиками воспитания детей, решения проблем "трудных" подростков, можно узнать больше о волонтерстве.

Чтобы самые младшие члены семьи не заскучали, запланированы многочисленные мастер-классы, на которых научат рисовать, лепить, мастерить - каждый найдет что-то для себя. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.11.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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← Очищать воду на «Сибуре» будут полезные микробы

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