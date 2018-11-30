Очищать воду на «Сибуре» будут полезные микробы

На одном из крупнейших химических предприятий Прикамья – филиале «Сибура» - запустили новые очистные сооружения. Таким образом, здесь завершили самую масштабную за последние 8 лет реконструкцию. Теперь чтобы сточные воды стали лучше, трудятся 20 видов микроорганизмов.

Председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым подписали «дорожную карту» по взаимодействию холдинга с промышленным комплексом региона. Это значит, что свою продукцию нефтехимикам будут поставлять 27 предприятий.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Те требования, которые коллеги выставляют, это, по сути, требования завтрашнего дня. И когда компания начинает поставки на «Сибур» какой-то продукции, значит, это самая инновационная передовая продукция. В таком ежегодном, я рассчитываю, режиме будем совместно встречаться".

Следующей точкой маршрута делегации стало строительство крупнейшего в России производства экологичного пластификатора - того, что содержится, к примеру, в линолеуме и обоях. Проект реализуется в рамках регионального специнвестконтракта, запустить производство планируют во втором квартале следующего года.

Из того, что уже свершилось, - старт работы очистных сооружений после реконструкции, самой масштабной в регионе за последние 8 лет.

Объём резервуаров для очистки - 6 тысяч кубических метров, это в 2,5 раза больше объёма чаши бассейна «Олимпия». А трудятся над всеми процессами 20 видов микроорганизмов.

В том числе и они позволяют снизить количество органических веществ в сточных водах в 12 раз. Потому объект тоже с характеристикой «уникальный». Как признаётся руководство предприятия, пермская площадка - одна из самых перспективных.

Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»: "Видим потенциал для развития, как раз сейчас обсуждаем с администрацией края возможность нового контракта, нового партнёрства по дальнейшему развитию специализированного потенциала площадки".

Теперь и у пермских инженеров ещё больше шансов для развития и возможностей проявить себя.