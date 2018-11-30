В 23:00 в Перми ограничат движение транспорта по Коммунальному мосту
Сегодня вечером в 23:00 ограничивается движение транспорта по Коммунальному мосту в Перми. Отмена ограничений запланирована на 6 часов утра 3 декабря. В выходные весь транспорт пойдет по двум полосам движения: сначала на двух полосах в направлении правого берега Камы, затем на двух полосах в сторону левого берега. Ограничения вводятся для замены на мосту резиновых компенсаторов деформационных швов проезжей части. Дефекты были обнаружены во время летнего ремонта.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Дефект был выявлен при выполнении работ по замене покрытия в летний период. Бюджет был ограничен, мы работу выполнить в тот период не смогли, технологически ее удобней выполнять в холодный период времени, когда пролетное строение имеет максимальное сжатие, то есть деформационный шов раскрывается, и работы выполнять максимально удобно и эффективно".
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