В Перми асфальт аккуратно уложили прямо в снег

Накануне вечером жители Индустриального района зафиксировали запредельные технологии укладки асфальта. Сразу несколько гневных постов размещено в паблике "Подслушано" ВКонтакте. На фотографиях видно, что дорожное покрытие уложено вровень со снежным настом на тротуаре. Речь идет об ул. Комбайнеров в районе детского сада и ул. Одоевского-25. Авторы "дорожного шедевра" уточняются.