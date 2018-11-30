В Перми произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Перми произошла авария с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло недалеко от ДК Железнодорожников на улице Углеуральской. По предварительным выводам дорожной полиции, женщина за рулем Mitsubishi Lancer не уступила дорогу автобусу 74 маршрута. В результате водитель иномарки с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга была госпитализирована. Фото и видео ДТП очевидцы выложили в Сеть.
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