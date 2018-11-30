«В движении»: в Перми стартовал слёт танцевального студенчества

В Перми стартовал всероссийский студенческий танцевальный проект «В движении». Участвуют 13 команд из самых разных уголков страны. Теперь их ждет шесть непростых испытаний в борьбе за главную премию – сто тысяч рублей.

Этот конкурс – слет танцевального студенчества со всей России, от Москвы до Владивостока. В Перми ребята проведут три дня. И все три дня они будут танцевать.

Ребята погрузятся в атмосферу танца, ритма и движения. Участников ждут шесть непростых испытаний - визитная карточка, танцевальные баттлы и импровизации, подготовленные в проекте совместно с именитыми педагогами и хореографами.

Татьяна Малахова, режиссер-хореограф, лауреат премии Президента РФ (Москва): "Основные моменты, как правило, может сама команда генерировать, поэтому иногда роль наставника это просто направить, вектор заложить, что-то отрегулировать".

Те, кто уже показали свои визитные карточки, все равно продолжают репетировать в фойе политехнического университета. Ребята из Владивостока до Перми летели 13 часов, а впереди у них танцевальная ночь.

Победители этого конкурса получат право без всякого конкурсного отбора принимать участие во всероссийской "Студенческой весне", которая пройдет в марте 2019 года в Перми. Кроме того, будет еще один приятный бонус в виде ста тысяч рублей.