Капремонт: проценты по вкладам направят на обследование домов

Депутаты Законодательного собрания в окончательном чтении утвердили проект регионального бюджета на будущий год. По сравнению с первоначальным вариантом доходы региональной казны значительно подросли, увеличились на 16 миллиардов рублей и составили 132 миллиарда. Большая часть дополнительных средств в размере 14 миллиардов рублей пришли из федерального центра и целенаправленно пойдут на ремонт и строительство дорог и объектов общественной инфраструктуры.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "Ситуация благоприятно отразится на развитии, на инвестиционном развитии региона, это дает нам дополнительные возможности, которые мы обязательно используем и дополнительные задачи перед правительством. Потому что инвестиционные расходы - это у нас камень преткновения".

Депутаты Законодательного собрания приняли ряд поправок в закон о капитальном ремонте. В первую очередь речь идет о дополнительных средствах, которые предлагают направить на обследование жилого фонда в Прикамье. Эти деньги - банковские проценты по вкладам, которых сейчас уже накопилось порядка 300 миллионов рублей. Для проведения более качественных ремонтов необходимо масштабное обследование жилого фонда в программе капремонта, а это ни много, ни мало 9 тысяч многоквартирных домов. Работы эти планируется завершить к 2020 году и дополнительные средства здесь точно будут не лишними.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "В частности, поскольку появилась задача провести тщательное обследование всего жилого фонда, который включен в программу капитального ремонта, мы будем направлять деньги эти в том числе и на эти цели. Сама по себе задача входит в общий перечень работ, а деньги мы не могли расходовать на эти цели, сейчас мы их включили в общий котел".

Плюс ко всему у Фонда капитального ремонта теперь появится возможность использовать доходы от текущей деятельности, например, штрафы с недобросовестных подрядчиков. Средства эти пусть и небольшие, но необходимые для работы фонда, пойдут на обучение персонала и повышение квалификации инженеров и проектировщиков.

Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Речь идет о сумме в 4 миллиона рублей, по отношению к средствам, которые хранятся на счетах фонда - около 3 миллиардов, надо сказать, что это капля в море. Но тем не менее, это позволит финансировать те расходы, которые напрямую связаны с деятельностью фонда и не учтены сметой".