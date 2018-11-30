В Перми провели V межрегиональный конкурс «Студент года»
В Перми прошел межрегиональный конкурс учащихся техникумов и колледжей «Студент года – 2018». Площадкой для его проведения стал Пермский радиотехнический колледж. Среди участников гости не только из соседних регионов, но и даже студенты из Комсомольска-на-Амуре. Мероприятие началось с торжественной закладки послания потомкам в капсулу времени.
Это пятый межрегиональный конкурс «Студент года», соревнуются ребята из техникумов и колледжей из городов России и края, от Соликамска до Чернушки. А идея принадлежит радиотехническому колледжу имени Попова, где всё и происходит.
Татьяна Тиунова, директор пермского радиотехнического колледжа: "Мы поняли, что наших студентов должно объединять какое-то мероприятие, когда раскрываются многогранные таланты студентов техникумов и колледжей. Совет директоров СПО поддержал нас, Министерство образования поддержало".
В самом начале зрителям и участникам продемонстрировали капсулу времени с посланием потомкам, которую планируют замуровать на пару десятков лет в следующем году на юбилей колледжа. А после начались испытания - для начала интеллектуальные. Много вопросов на разные темы.
Наталья Лаврентьева, преподаватель психологии: "Это задания по литературе, по праву, по психологии, по экономике. Где-то 5 вопросов, по психологии нужно определить эмоциональное состояние".
Конкурс объединил более двух десятков участников, при этом у каждого есть группа поддержки, если речь идёт о творческом номере на сцене. В каждой номинации определяется лучший - эрудит, артист, автор проекта. Самый главный приз - кубок - победителю №1.
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