Депутаты утвердили границы Пермского края

В Законодательном собрании утвердили границы Прикамья со Свердловской областью и Удмуртией. Чуть раньше их согласовали с Кировской областью, Башкирией и Республикой Коми. Таким образом, Пермский край стал десятым регионом России, где территориальный вопрос урегулировали официально.

В Кировскую область из Пермского края к родственникам Наталья Бисерова ездит чуть ли не каждую неделю. На дорогу уходит не больше получаса, ведь живет на самой границе, в деревне Самозванка. Давно привыкла, что в 6 километрах не только другой регион, но и часовой пояс.

Наталья Бисерова, жительница деревни Самозванка: "Только до Стелы доезжаем, телефоны раз и переключаются, на два часа разницы. У нас третий час - у них первый час идет".

Всего Пермский край соседствует с пятью регионами. Общая протяженность границ превышает две тысячи километров. Нынче депутаты Законодательного собрания приняли законопроект, который утверждает существующую территорию Прикамья. Причем сдвигов даже на сантиметр не произойдёт.

Сейчас мы на границе Кировской области и Пермского края. Буквально в трех метрах от меня уже другой регион и другое время, с разницей в два часа. А в 20 километрах отсюда находится граница с республикой Удмуртия.

Почти ни один житель после утверждения границ разницы не почувствует. По другую сторону от Сивинского района сразу два соседствующих субъекта. Работники культуры села Афонасьво Кировской области уже даже не задумываются, что постоянно приходится бывать в соседнем регионе.

Нелли Черанёва, директор «Центра культуры и досуга»: "Для нас она и раньше никогда не существовала эта граница, а если её даже и проведут, для нас как не существовала, так и не будет существовать. Как сотрудничали с Пермским краем с Савино, Сивой, Кудымкаром, Зюкайкой. Как сотрудничали, так и будем продолжать".

А, по словам сивинских властей, утверждение границ поможет решить давний спор. Посёлок Сенино находится прямо на границе. И из-за неопределенности часть поселка считала себя Удмуртской, часть - Пермской. Теперь сомнений точно не будет.

Юрий Кабанов, глава Сивинского муниципального района: "Мы всегда считали территорию посёлка Сенино нашей, но даже население почему-то так считало не всегда. Сейчас границы будут прочерчены, вопросов больше ни у населения, ни у власти не возникнет.

Предполагается, что уже в декабре границы Прикамья будут внесены в реестр недвижимости. Кстати, Пермский край 10-й из регионов России, который уточнил размеры своей территории.