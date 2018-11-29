Новая выставка собрала арт-объекты, похожие на изобретения безумных учёных

В музее современного искусства PERMM открылась выставка «Новое состояние Живого».

Движущаяся инсталляция двух братьев Де Костер из Швейцарии напоминает змею, которая производит музыку за счёт своих же движений.

Неподалёку от этого инопланетного питона расположилась барокамера медиахудожников из Словении.

Все арт-объекты больше похожи на технические изобретения безумных учёных, если бы в каждом из них не был заложен художественный подтекст.

От задумки до воплощения именно этой выставки в музее современного искусства прошло два года. Для того чтобы всё состоялось, работники музея приложили титанические усилия. Такие ультрасовременные выставки часто проходят в Европе, реже в России и почти никогда в регионе, здесь Пермь опять оказалась впереди.

"Выставка похожа на фантастическую лабораторию ученого, который что-то изобретат. То, что он изобретает, остается постоянной загадкой. Выставка возвращает удивительное ощущение, которое было у нас в детстве", - рассказывает Наиля Аллахвердиева, арт-директор музея современного искусства Permm.

Этот проект один из самых масштабных за всю историю музея, помимо самой выставки на платформе Permm пройдёт двухдневная научная конференция и трехмесячная образовательная программа.