"Не сиди дома" - так называется туристический проект, воплощенный Министерством культуры Пермского края. Итогом стало семь необычных туристический направлений по всему Прикамью.

Существовал этот город на самом деле или это только легенда, никто не знает. Но вот уже более 300 лет на территории Чердыни длятся поиски первого прикамского поселения Анфаловского городка. По следам этих поисков уже в эти выходные отправится Дмитрий Фирсов, студент юридического факультета. Именно он выиграл однодневное путешествие в Чердынь в рамках презентации туристического проекта для муниципалитетов «Не сиди дома».

Этот проект с самого начала и до финальной его части активно поддерживает Министерство культуры Пермского края. Благодаря этому на финишной прямой получилось 7 интересных и необычных туристических направлений по всему Прикамью.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Здесь не совсем стандартно, не всё так очевидно, это тоже была одна из задач, внутри маршруты сами не всегда стандартны, это не только музеи, но и специфические объекты".

Один из таких нетрадиционных подходов показали в Чайковском. Все знают, что это территория музея знаменитого композитора и лыжного спорта. Но в рамках проекта «Не сиди дома» предлагается пройти 5 порталов.

Юлия Адаменко, главный специалист отдела экономического анализа и проектной деятельности администрации Чайковского района: "Первый портал находится рядом с нашей стелой, здесь как раз граница территорий, разница в один час, то есть стык времён".

Пока в тестовом режиме работает специальное мобильное приложение, зайдя в которое, можно выбрать одно из семи направлений, самостоятельно сконструировать маршрут и, пользуясь предоставленной информацией и картой, которая будет работать без интернета, отправиться в путешествие.