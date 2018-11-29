На стадионе «Звезда» появится новое поле
На стадионе «Звезда» появится новое поле. Такой подарок Пермь получила по соглашению с Российским футбольным союзом. Потратились только на транспортировку. Искусственное покрытие соответствует всем требованиям и позволяет проводить соревнования уровня Первенства России. Технология склейки газона предписывает исключительно плюсовую температуру, поэтому к укладке приступят в тёплое время года.
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