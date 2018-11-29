ГТО: старшеклассники зарабатывают дополнительные баллы к ЕГЭ

Для школьников Пермского края, желающих уже в этом году заработать первые баллы к ЕГЭ, с 3 по 7 декабря в центре тестирования ГТО на Сибирской 55 пройдут «Дни открытых дверей ГТО». А пока выездное тестирование прошло в пермской школе №32.

Школьники начали зарабатывать первые баллы к ЕГЭ уже зимой. Выполнив нормативы «ГТО» на «золотой» знак отличия, будущие выпускники могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении - в пермских вузах до 8 баллов.

Кроме стандартного набора: отжимания, пресса, челночного бега - угощают экзотикой - стрельбой из лазерной винтовки и поднятием гири.

Роман Карянов, ученик гимназии №17: "Достаточно 33 рывка сделать, чтобы получить золотой значок. Поэтому я сделал 35 раз, так для страховки два раза накинул. Дисциплина такая, которую стоит, наверное, подготовить. Где-нибудь взять гирю, вообще посмотреть, какая это нагрузка".

Улыбаются, потому что уверены в своих силах. Атлетичные - потому что занятия спортом не ограничиваются уроками физкультуры. С такими хоть на испытания ГТО, хоть на Спартакиаду, рассказывает учитель физкультуры.

Павел Бурдин, учитель физкультуры гимназии №17: "Смотрите, ребята мотивированы по максимуму, потому что каждый из них знает эти нормативы. Мы со всеми и эти нормативы прорабатывали, не только стандартные, но и такие, как стрельба, поднятие гири".

Сегодняшние улыбчивые и амбициозные девушки и юноши - в иерархии всероссийского комплекса стоят на пятой-шестой ступенях. Для получения «золотого» знака отличия им нужно пройти 9 испытаний.

Важно для всех школьников Перми и Пермского края: с 3 по 7 декабря в центре тестирования ГТО на Сибирской, 55 пройдут дни «Открытых дверей». Проверить свои силы и пройти нормативы, а соответственно и заработать дополнительные баллы к ЕГЭ можно будет в один день. Не забываем регистрироваться на сайте gto59.ru, брать с собой удостоверение личности и справку от школьного врача.