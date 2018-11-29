Пермские каратисты пополнили копилку медалей

6 медалей завоевали пермяки на Чемпионате и Первенстве Европы по сётокан каратэ в Сербии. 26 медалей поставили сборную России на первую строчку командного зачёта. Четыре золотых и две бронзовые награды в национальную копилку принесли воспитанники пермской «СДЮСШОР по каратэ». Чемпионы в командном ката: Максим Вотяков, Даниил Субботин и Евгений Ханецкий. Максим Габов стал дважды победителем индивидуального ката и группового вместе с Александром Бахтиным и Даниилом Субботиным.