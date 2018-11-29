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Пермякам вынесли приговор за хранение и сбыт контрафакта

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контрафакт

В Перми оглашен приговор лицам, обвиняемым в сбыте и хранении с целью реализации контрафактных алкоголя и сигарет. Один из участников группы отвечал за приобретение спиртных напитков кустарного происхождения, поиск и подбор покупателей, другой обеспечивал доставку.

Одного из фигурантов задержали с поличным при сбыте нелегальной алкогольной продукции. В автомобиле, торговой точке, а в дальнейшем и при обыске гаражных боксов, используемых с целью конспирации и хранения контрафакта, полицейские обнаружили и изъяли порядка 17000 пачек немаркированных табачных изделий, а также порядка 10 000 бутылок различного объема и наименования кустарного изготовления. Контрафактность продукции подтверждена рядом проведенных экспертиз.

Суд признал граждан виновными. Одному из них назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, другому - одного года и трех месяцев. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

Метки: в Перми, Преступления

Опубликовано: 29.11.2018 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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