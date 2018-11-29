← Лёд и пламя: в Перми увидели ледовый спектакль «Ромео и Джульетта»
Пермякам вынесли приговор за хранение и сбыт контрафакта
В Перми оглашен приговор лицам, обвиняемым в сбыте и хранении с целью реализации контрафактных алкоголя и сигарет. Один из участников группы отвечал за приобретение спиртных напитков кустарного происхождения, поиск и подбор покупателей, другой обеспечивал доставку.
Одного из фигурантов задержали с поличным при сбыте нелегальной алкогольной продукции. В автомобиле, торговой точке, а в дальнейшем и при обыске гаражных боксов, используемых с целью конспирации и хранения контрафакта, полицейские обнаружили и изъяли порядка 17000 пачек немаркированных табачных изделий, а также порядка 10 000 бутылок различного объема и наименования кустарного изготовления. Контрафактность продукции подтверждена рядом проведенных экспертиз.
Суд признал граждан виновными. Одному из них назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, другому - одного года и трех месяцев. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Лёд и пламя: в Перми увидели ледовый спектакль «Ромео и Джульетта»
В Перми прохожие задержали воришку
В Перми выбирают «Студента года» среди учащихся техникумов и колледжей
Как прожить долго и счастливо?
В Чернушке провели парламентские уроки
Пермь. Вести Спорт 28.11.2018
Синоптики: похолодание будет недолгим
Рог изобилия: каким будет новый бюджет края?
Кафедральному собору вернут первозданный вид
Бродячая угроза: депутаты обсудили поправки в закон о содержании бездомных животных
Добавить комментарий: