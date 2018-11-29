Лёд и пламя: в Перми увидели ледовый спектакль «Ромео и Джульетта»

Лед и пламя, полет под купол, живой вокал, танцы и фигурное катание - точно назвать жанр этой постановки сложно, вроде бы сюжет известный, но чувство свежести и новизны не покидает. Илья Авербух создал уникальное ледовое шоу, соответствующее высочайшим мировым стандартам. Спектакль по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям превосходит все, что было сделано ранее.

После Сочи «Ромео и Джульетту» на льду показали в итальянской Вероне, Москве и Санкт-Петербурге. Пермь стала первым региональным городом, куда привезли спектакль. Ледовая арена дворца спорта «Молот» превратилась в настоящее театральное пространство, здесь даже на время показов специально убрали хоккейные борты - все для того, чтобы зрители максимально погрузились в атмосферу Шекспировских страстей.

Нежная Джульетта и пылкий Ромео - роли юных возлюбленных исполняет пара олимпийских чемпионов - Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Они настолько органично смотрятся вместе, что в их любовь и страсть зрители верят безоговорочно.

Всего в проекте задействовано 6 олимписких чемпионов, 22 спортсмена международного класса, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов и 5 музыкантов, 10 артистов шоу- балета. Спектакль идет не только на плоскости льда, но и сразу на нескольких уровнях. Фигурное катание разбавляют современные танцы.

На льду фигуристы еще и фехтуют. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин освоил и этот вид спорта.

Алексей Ягудин, Олимпийский чемпион по фигурному катанию, Заслуженный мастер спорта России: "Все хорошо, уже позади более 175 спектаклей, и мы уже так спокойно пытаемся друг друга уколоть, с нами занимался педагог из ГИТИСа".

Потрясающей красоты костюмы создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 нарядов. В составе творческой и технической группы спектакля работает свыше 150 человек.

Музыкой и танцами заполнено все пространство. Сложнейшие элементы, яркое драматическое мастерство держит в напряжении весь спектакль, режиссер Илья Авербух ставит под сомнение известный финал «Ромео и Джульетты», чем закончится ледовый спектакль, зрители смогут узнать уже сегодня и до 2 декабря включительно.