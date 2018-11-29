В Перми прохожие задержали воришку

В Индустриальном районе прохожие задержали воришку, который пытался похитить женский манекен. Злоумышленника заметила хозяйка торгового павильона, она позвала на помощь находящихся поблизости горожан и вместе они догнали похитителя. Уже в полиции выяснилось, что молодой человек их частый гость - правда до этого обходилось административными протоколами за хулиганку, курение и распитие алкоголя в неположенных местах. Сейчас всё гораздо серьёзнее - оказалось, что накануне задержанный похитил металлоконструкции со стройки, и вот сейчас манекен, так же с корыстной целью.