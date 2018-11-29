В Перми выбирают «Студента года» среди учащихся техникумов и колледжей
В Перми выбирают студента года среди учащихся техникумов и колледжей. Уровень конкурса - межрегиональный, участники прибыли даже из Комсомольска-на-Амуре.
В Пермском радиотехническом колледже большое событие. Здесь проходит пятый межрегиональный конкурс "Студент года". Мероприятие началось с торжественной части в актовом зале. Участники конкурса заложили послание потомкам в капсулу времени. Планируется, что эту капсулу замуруют во время 60-летия колледжа в следующем году. А вскрыть капсулу времени можно будет через 20 лет.
Марина Лукьянчук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пермского радиотехнического колледжа, рассказала о главных этапах конкурса: "Первое - показать эрудицию. Будет компьютерное тестирование в различных областях - знание права, английского языка и других дисциплин. Следующий момент - публичная защита социальных молодежных проектов".
Самое волнительное - выступать на сцене перед большой аудиторией. Но на то он и конкурс, чтобы участник мог проявить себя в разных ипостасях. Студента года в Пермском радиотехническом колледже выбирают уже в пятый раз.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как прожить долго и счастливо?
В Чернушке провели парламентские уроки
Пермь. Вести Спорт 28.11.2018
Синоптики: похолодание будет недолгим
Рог изобилия: каким будет новый бюджет края?
Кафедральному собору вернут первозданный вид
Бродячая угроза: депутаты обсудили поправки в закон о содержании бездомных животных
В Соликамске началось строительство нового микрорайона
Семья малыша, получившего травму в кафе, требует компенсацию
«Ромео и Джульетта»: в Перми прошел благотворительный показ ледового спектакля
Добавить комментарий: